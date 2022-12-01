В ЕК отказались извиняться за сообщение о смерти 100 тыс бойцов ВСУ

Фото: ТАСС/Zuma/Wiktor Dabkowski

Еврокомиссия, скорее всего, не будет приносить извинения Украине в связи с публикацией информации о 100 тысячах погибших бойцов ВСУ. Об этом рассказала официальный представитель ЕК Дана Спинант во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", – цитирует Спинант РИА Новости.

Речь идет о публикации главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с призывом привлечь Россию к ответственности за события на Украине. В подтверждение своих слов она сообщила, что на данный момент украинская сторона понесла потери 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных.

После этого Еврокомиссия удалила из письменного и видеозаявления главы ЕК данные по числу погибших военных и гражданских на Украине.

По словам Спинант, была допущена неточность. Она отметила, что оценка, которую в своем заявлении использовала фон дер Ляйен, основана на данных внешних источников.

После удаления этих данных из публикации заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США, указывая на отсутствие самостоятельности государств ЕС.

Он считает, что пост изменили по указу из Вашингтона.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!