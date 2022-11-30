Глава Еврокомиссии предложила создать структуру для управления российскими активами

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о создании специальной структуры, позволяющей контролировать замороженные российские активы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фон дер Ляйен.

"В краткосрочной перспективе мы можем создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", – отметила глава ЕК.

Она также сообщила о планах направить денежные средства на поддержку Украины. По данным ЕК, размер ущерба от проведения специальной военной операции РФ на Украине вырос с 380 до 600 миллиардов евро.

Общая стоимость замороженных российских активов оценивается в 330 миллиардов долларов, 300 миллиардов долларов из которых относятся к резервам Центробанка на счетах в иностранных организациях. Оставшаяся сумма принадлежит российским бизнесменам.

В настоящее время Минфин РФ рассматривает возможности обмена замороженных активов российских предпринимателей за рубежом. По словам главы ведомства Антона Силуанова, подобная мера возможна, однако есть ряд трудностей.

До этого экономист Максим Чирков заявил, что Европа может вернуть РФ замороженные активы. Кроме того, он высказал сомнение в передаче российских активов третьим лицам, уточнив, что в подобном случае доверие к экономике Европы будет подорвано.



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