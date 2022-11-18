ЕС заморозил российские активы на 68 млрд евро – СМИ

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Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро, сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

Как отмечает издание, основную часть активов заморозили в Бельгии и Люксембурге – 50 и 5,5 миллиарда евро соответственно. На эти две страны, а также на Германию, Ирландию, Италию, Австрию и Францию приходится более 90% замороженных активов.

Около 33,8 миллиарда евро могут приходиться на национальные резервы России, но точная цифра пока не обнародована.

Ранее страны G7 в общем заявлении подтвердили наличие планов по изучению способов использования активов РФ, которые они хотят пустить на восстановление Украины. Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова нашла в словах главы ЕК "подстрочный перевод".



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