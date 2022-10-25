14:43Политика
Захарова прокомментировала слова главы ЕК о конфискации российских активов в Европе
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз планирует конфисковать российские активы. Дипломат нашла в высказываниях главы ЕК другой смысл.
"Так в исполнении Урсулы звучит подстрочный перевод фразы "замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы разблокировать капиталы", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее фон дер Ляйен выступила с заявлением, что основная цель ЕС заключается в том, что российские активы следует не заморозить, а конфисковать.
Глава ЕК отметила, для достижения поставленной цели организации следует выполнить множество работы, в том числе подготовить юридическую базу, "чтобы создать безупречные законные основания".
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