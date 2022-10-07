В Польше предложили поделить между Украиной и ЕС российские активы

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Замороженные активы России на сумму порядка 350 миллиардов евро необходимо поделить между Евросоюзом и Украиной, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должны быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши", – приводит его слова РИА Новости.

Польский премьер назвал такую меру простым способом найти финансирование.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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