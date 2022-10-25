Евросоюз намерен не заморозить, а конфисковать российские активы – ЕК

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Главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как уточнила глава ЕК, для достижения поставленной цели организации предстоит выполнить много работы, в том числе подготовить юридическую базу.

"Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания", – цитирует главу ЕК ТАСС.

Ранее власти Нидерландов приняли решение о заморозке патентов российских компаний "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть". Подобные действия со стороны нидерландского правительства позволят местным компаниям создавать аналоги продукции нефтяных компаний без дальнейших последствий.

До этого санкции в отношении "Газпром экспорта" с заморозкой всех активов ввела Польша. Действия направлены на заморозку не только финансовых, но и экономических ресурсов организации.

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