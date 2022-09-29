Польша ввела санкции против "Газпром экспорта" с заморозкой всех активов

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Польша ввела санкции против "Газпром экспорта". Ограничения предполагают заморозку всех активов компании, сообщает МВД республики.

Санкционный список был обновлен министерством 29 сентября. Включили в него и компанию ООО "Газпром экспорт" со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Поясняется, что введенные санкции предполагают замораживание всех финансовых и экономических ресурсов организации, а также запрет на их предоставление на территории Польши.

Ранее стало известно, что представители Евросоюза 30 сентября обсудят окончательное решение по новым санкциям в отношении России.

В частности, в рамках нового пакета антироссийских санкций ЕС может внести в черные списки 29 человек, включая артистов Олега Газманова и Юлию Чичерину, а также исполнительного директора входящего в "Ростех" концерна "Техмаш" Александра Кочкина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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