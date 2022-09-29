ЕС запретит импорт из РФ стальной продукции, но продолжит покупать алмазы – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз в рамках планируемого восьмого пакета антироссийских санкций планирует запретить импорт из РФ некоторых видов сталепрокатной продукции, сообщает газета Politico.

По информации издания, в списке, который предложила Еврокомиссия, также значатся драгоценные камни и металлы, однако там нет запрета на покупку российских алмазов. Также ЕС планирует ввести запрет на импорт из России косметики и средств, применяемых до и после бритья, дезодорантов, мыла, туалетной бумаги и зубных нитей.

"Документ также включает запрет на оказание европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и запрещает давать россиянам юридические или IT-консультации. Еще одно предложение, которое должно привлечь внимание, – запрет гражданам ЕС входить в состав советов директоров российских государственных предприятий", – говорится в публикации.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. Он отметил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.



ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!