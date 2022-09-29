ЕС запретит импорт из РФ стальной продукции, но продолжит покупать алмазы – СМИ

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Евросоюз в рамках планируемого восьмого пакета антироссийских санкций планирует запретить импорт из РФ некоторых видов сталепрокатной продукции, сообщает газета Politico.
По информации издания, в списке, который предложила Еврокомиссия, также значатся драгоценные камни и металлы, однако там нет запрета на покупку российских алмазов. Также ЕС планирует ввести запрет на импорт из России косметики и средств, применяемых до и после бритья, дезодорантов, мыла, туалетной бумаги и зубных нитей.
"Документ также включает запрет на оказание европейцами архитектурных и инженерных услуг россиянам и запрещает давать россиянам юридические или IT-консультации. Еще одно предложение, которое должно привлечь внимание, – запрет гражданам ЕС входить в состав советов директоров российских государственных предприятий", – говорится в публикации.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. Он отметил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.
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