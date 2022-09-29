Евросоюз планирует запретить импорт туалетной бумаги и мыла из России – СМИ

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Еврокомиссия в рамках очередного пакета санкций против России предложила не только ограничить цены на нефть из РФ, а также запретить импорт некоторых сталелитейных изделий и косметических товаров. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, в числе прочего речь идет о запрете импорта дезодорантов, косметичек, мыла, зубных нитей и туалетной бумаги.

"Ряд обычных предметов домашнего обихода также попал в список запрещенных к ввозу. Там есть разделы "красота и макияж", а также "бритвенные принадлежности" и "персональные дезодоранты", – говорится в публикации.

Отмечается, что в ближайшее время предложения Еврокомиссии по новым санкциям поступят на обсуждение на уровне постоянных представителей стран ЕС. Если ограничительные меры будут согласованы с постпредами, то их официально утвердят на министерством уровне.

Уточняется, что принятие данных ограничительных мер возможно лишь единогласным решением. При этом любое из 27 государств ЕС может его заблокировать на этапе согласования.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничительные меры Евросоюза лишат Россию дополнительно 7 миллиардов евро доходов. Она добавила, что Еврокомиссия также выступила с инициативой расширить перечень запрещенных к поставке товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, а также химических веществ.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. Он отметил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.



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