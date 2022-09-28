Президент Венесуэлы назвал антироссийские санкции самоубийственными для США и ЕС

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Санкции, введенные США и странами ЕС против России, стали самоубийственными для самого Запада, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"США и страны Европы выбрали экономический суицид, пытаясь уничтожить Россию. <...> Они выбрали энергетический кризис, отключения электричества, экономический кризис и бесконтрольную инфляцию вместо того, чтобы вести диалог о мире с Россией, дать ей гарантии безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. При этом он уточнил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США ищет "гуру санкций" – международного экономиста-наблюдателя, который поможет избежать экономических потрясений на фоне усиления антироссийских санкций.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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