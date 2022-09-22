Минфин США ищет международного "гуру санкций" – СМИ

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Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя, который поможет избежать экономических потрясений на фоне усиления антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Гуру санкций" должен анализировать потенциальные побочные эффекты санкций для фирм и отраслей. По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить последствия от санкций на фоне их более частого введения. При этом частные компании якобы начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск.

Нанятый министерством финансов эксперт возглавит новую группу, которая занимается экономическим анализом санкций.

Ранее издание Vanguardia сообщило, что в Европе начался топливный "психоз" из-за энергетического кризиса. В публикации указывалось, что европейцы начали массово скупать древесные пеллеты, как скупали туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса.

Как рассказал изданию глава Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса, до энергетического кризиса жители ЕС обычно покупали пеллеты по мере того, как они заканчивались.

