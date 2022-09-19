Президент Ирана заявил, что ставка США на политику санкций не работает

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Ставка Вашингтона на политику санкций не работает, такой подход лишь сближает государства, которые подверглись применению ограничительных мер, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.
"Да, они (действия США. – Прим. ред.) могут создавать рестрикции, проблемы и сложности для нас. <...> Поступая таким образом, они (США – Прим. ред.) сближают их (государства – Прим. ред.), укрепляют их единство. И в силу этого американские санкции окажутся неэффективными", – сказал Раиси в интервью CBS.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что односторонние санкции США бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики. По словам дипломата, Америка отказывается признавать, что односторонние нелегитимные рестрикции не достигнут заявленных целей.
До этого заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию Анджали Каур заявила, что цель политики США в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с российской.
В свою очередь, помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что Вашингтон предпринимает попытки не допустить российского влияния в регионе не только в экономической, но и в культурной сфере.
США и другие страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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