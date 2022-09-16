США запретили подпавшим под санкции СМИ РФ проводить финоперации с американцами

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Соединенные Штаты запретили подпавшим под санкции Вашингтона российским СМИ проводить финансовые операции с американскими гражданами и их компаниями.

"<...> лицензия не разрешает <...> никакие транзакции с участием <...> Первого канала, <...> НТВ, <...> "России 1", – говорится в документе, опубликованном на сайте управления Минфина США по контролю за иностранными активами.

При этом в лицензии указано, что американским средствам массовой информации разрешено участвовать в таких финансовых транзакциях с российскими гражданами и компаниями, если это необходимо для ведения профессиональной деятельности.

В частности, речь идет об оплате работы сотрудников, в том числе внештатных, переводчиков, аренде офисных помещений, а также о приобретении необходимых "товаров и услуг", включая мобильные телефоны и покупку эфирного времени.

Ранее в Минфине США выразили готовность вводить санкции против стран за поддержку использования российской платежной системы "Мир" и Национальной система платежных карт. В управлении по контролю за иностранными активами американского ведомства заявили, что воспринимают эти действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах.