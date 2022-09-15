В США заявили о готовности вводить санкции за использование системы "Мир"

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В США выразили готовность вводить санкции против стран за поддержку использования платежной системы "Мир" и российской системы НСПК. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.

В управлении по контролю за иностранными активами министерства финансов воспринимают эти действия как попытку обойти антироссийские санкции в своих интересах.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в США готовятся принять меры против банков Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". Сотрудничеством России и Турции в финансовой сфере также обеспокоен Евросоюз, в связи с чем Брюссель планирует направить в Турцию делегацию. В настоящий момент карты российской платежной системы "Мир" поддерживают пять крупнейших банков Турции.

