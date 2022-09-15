Гендиректор НСПК подтвердил стабильную работу карт "Мир" в Турции

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Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщил, что карты платежной системы "Мир" работают в Турции в обычном формате. Об этом сообщает ТАСС.

"Ничего нового в Турции плохого не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются", – заявил специалист.

Комлев отметил, что фиксировались единичные сбои, а турецкие партнеры уже подтвердили, что поводов для волнения нет. Он уточнил, что партнеров в Турции достаточно, несмотря на то что ряд банков не готовы работать с россиянами.

Ранее сеть отелей в Турции подтвердила Альянсу турагентств РФ, что с 15 сентября в стране посоветовали организациям не принимать карты "Мир". При этом каждый пункт размещения сможет самостоятельно принимать решение.

Карты платежной системы "Мир" в настоящий момент принимают, помимо Турции, такие страны, как ОАЭ (ограниченно), Белоруссия, Армения, Казахстан, Абхазия, Вьетнам, Киргизия и Узбекистан.

