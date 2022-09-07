В МИД РФ пообещали усовершенствовать механизмы использования карт "Мир" и UnionPay

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия и Китай будут совершенствовать механизмы использования на своей территории карт "Мир" и UnionPay. Об этом заявил РИА Новости директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
Он напомнил, что в 2015 году создание платежной системы "Мир" стало эффективным ответом на введение западных санкций. К сегодняшнему дню со многими странами удалось достичь договоренности об использовании карт "Мир". При этом форма их использования часто зависит от особенностей национального законодательства.
"На китайском направлении также проделана большая работа. По ее результатам обеспечена возможность применения так называемых кобейджинговых карт, одновременно зарегистрированных в системе "Мир" и китайской Union Pay. Это позволяет их держателям свободно расплачиваться за товары и услуги на территориях России и Китая, что уже по достоинству оценено туристами и бизнесменами", – сказал Зиновьев.
Он добавил, что доверие к западным платежным системам "необратимо подорвано" из-за их ухода с российского рынка.
Ранее сообщалось, что китайская платежная система UnionPay ограничила в РФ работу эквайринговыми банками, которые подпали под санкции, введя запрет на обслуживание карт, которые были выпущены за рубежом. Один из источников СМИ уточнил, что решение UnionPay могло быть вызвано страхом новых санкций, второй сообщил, что оно было принято в период с апреля по май 2022 года.
UnionPay ограничила работу с российскими подсанкционными банками – СМИ
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