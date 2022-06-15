Новый способ оплаты картой "Мир" без использования пластика появится в РФ – СМИ

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Оплата по карте "Мир" будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Данный способ начнут внедрять с 25 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

"QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии", — пояснили в национальной платежной системе.

Предполагается, что QR будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что России удалось создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы "Мир". Также он выразил мнение, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы. Этому посодействовали принятые государством меры.

5 марта Visa объявила о приостановке всех операций на территории России. 6 марта аналогичное решение приняли в Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, больше не поддерживаются системами. Также на территории России не работают карты, выпущенные за пределами страны.

Экономист Егор Клопенко рассказал, что карты с платежными системами Mastercard и Visa можно заменить картами "Мир" или Union Pay. Эксперт отметил, что карты "Мир" позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран, а карты международной китайской системы UnionPay распространены в мире гораздо больше.