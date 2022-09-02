UnionPay ограничила работу в РФ карт, выпущенных за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Китайская платежная система UnionPay ограничила в РФ работу эквайринговыми банками, которые подпали под санкции, введя запрет на обслуживание карт, которые были выпущены за рубежом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 2 источника в банках и собеседника на платежном рынке.

Один из источников СМИ уточнил, что решение UnionPay могло быть вызвано страхом новых санкций, второй сообщил, что оно было принято в период с апреля по май 2022 года.

"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии", – объяснил источник на платежном рынке.

По его словам, работа иностранных карт платежной системы в РФ была ограничена по устному уведомлению.

Уточнятся, что компания еще не заявляла официально о намерении ограничить работу карт, выпущенных за рубежом. Кроме того, в настоящее время платежная система является единственной международной, работающей в РФ.

Ранее стало известно, что UnionPay запретила выпускать свои карты банкам, подпавшим под санкции. Об этом также сообщало издание РБК со ссылкой на источник в банках. Тогда уточнялось, что платежная система опасается вторичных санкций. Возможности выпускать карты UnionPay тогда рассматривали в Сбербанке, Альфа-Банке, "Открытии" и ВТБ.

