Подсанкционные банки РФ не могут выпускать карты UnionPay – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma
Российские банки, на которые наложили санкции, не могут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банках.
Возможности выпускать карты UnionPay рассматривали в Сбербанке, Альфа-Банке, "Открытии", ВТБ. При этом Промсвязьбанк выпустил их еще до того, как подпал под санкции, однако после отказался от этого. По словам источника, платежная система опасается сотрудничать с российскими банками из-за риска вторичных санкций.
Кроме того, Совкомбанк задумывался о выпуске карты "Халва" на базе UnionPay, однако отказался от этой идеи, так как использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно.
Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов рассказал, что в теории Запад может обратить внимание на деятельность UnionPay, если система начнет сотрудничать с подсанкционными банками России.
"Но не факт, что они смогут каким-либо образом воздействовать в данной ситуации на ее деятельность напрямую, поэтому, скорее всего, это могут быть санкции так называемого вторичного порядка за взаимодействие с юридическими лицами из санкционного списка", – пояснил юрист.
В теории, отметил Горбунов, западные страны могут попытаться ограничить работу китайской платежной системы или запретить компаниям работать с ней.
Ранее Банк России зарегистрировал новую платежную систему Hello. Оператором услуг выступает Транскапиталбанк, который, по данным на 1 февраля, занимает 38-ю позицию по активам среди банков РФ. На сайте платежной системы отмечается, что Hello – это совокупность платежных сервисов и организаций, занимающихся осуществлением переводов денежных средств.
Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: