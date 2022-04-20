Подсанкционные банки РФ не могут выпускать карты UnionPay – СМИ

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Российские банки, на которые наложили санкции, не могут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в банках.

Возможности выпускать карты UnionPay рассматривали в Сбербанке, Альфа-Банке, "Открытии", ВТБ. При этом Промсвязьбанк выпустил их еще до того, как подпал под санкции, однако после отказался от этого. По словам источника, платежная система опасается сотрудничать с российскими банками из-за риска вторичных санкций.

Кроме того, Совкомбанк задумывался о выпуске карты "Халва" на базе UnionPay, однако отказался от этой идеи, так как использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно.

Партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов рассказал, что в теории Запад может обратить внимание на деятельность UnionPay, если система начнет сотрудничать с подсанкционными банками России.

"Но не факт, что они смогут каким-либо образом воздействовать в данной ситуации на ее деятельность напрямую, поэтому, скорее всего, это могут быть санкции так называемого вторичного порядка за взаимодействие с юридическими лицами из санкционного списка", – пояснил юрист.

В теории, отметил Горбунов, западные страны могут попытаться ограничить работу китайской платежной системы или запретить компаниям работать с ней.

Ранее Банк России зарегистрировал новую платежную систему Hello. Оператором услуг выступает Транскапиталбанк, который, по данным на 1 февраля, занимает 38-ю позицию по активам среди банков РФ. На сайте платежной системы отмечается, что Hello – это совокупность платежных сервисов и организаций, занимающихся осуществлением переводов денежных средств.

