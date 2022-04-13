Эксперт рассказал, как платить картой в зарубежных онлайн-магазинах

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Председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Федоров в разговоре с Москвой 24 предложил использовать для оплаты онлайн-покупок за рубежом карты системы UnionPay, выпущенные отечественными банками, которые не подпали под западные санкции.
Ранее стало известно, что зарубежные магазины и их банки-эквайеры начали блокировать оплату от россиян, даже если человек использует карту системы UnionPay, выпущенную в России. При этом представители китайской платежной системы не вмешиваются в ситуацию, хотя могли бы повлиять на нее, потребовав от эквайеров на местах соблюдать обязательства.
По словам Федорова, карты UnionPay блокируются не из-за того, что выпущены в России. Дело в том, что их выпускают крупные российские банки, которые попали в санкционные списки.
Есть и другие способы обойти блокировку, продолжает эксперт. "Можно, конечно, поехать, например, в Узбекистан и сделать себе узбекскую карту или поехать в Армению и сделать себе армянские карты. Сейчас туда едут огромное количество людей, которые эти карты себе изготавливают", – объясняет специалист.
Еще один вариант – покупать через посредников за границей, которые готовы принять российскую карту, заказать доставку товара на свой адрес и после получения отправить его в Россию, говорит Федоров. Но здесь есть свои нюансы. Посредники могут брать себе от 5 до 15% за помощь. Кроме того, такой способ значительно удлиняет доставку товара, отмечает эксперт. В этом случае ждать свой заказ придется до 30 дней, предупредил он.
Ранее ЕС отключил семь отечественных банков от платежной системы SWIFT. Ограничения коснулись следующих кредитных организаций: Совкомбанк, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, "Россия", Новикомбанк, ВТБ и "Открытие".
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