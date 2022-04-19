Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России зарегистрировал новую платежную систему. Она носит название Hello. Об этом свидетельствуют материалы из реестра платежных систем регулятора.
Оператором услуг платежной инфраструктуры выступает Транскапиталбанк. В рейтинге РИА Новости (актуальном на 1 февраля) данный банк занимает 38-е место по активам среди российских банков.
На сайте платежной системы отмечается, что Hello – это совокупность платежных сервисов и организаций, занимающихся осуществлением переводов денежных средств.
Ранее сообщалось, что к российскому аналогу системы SWIFT подключились уже 52 организации из 12 стран. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что СПФС Банка России работает по стандартам SWIFT. К ней присоединяются организации, заинтересованные в сотрудничестве с российскими партнерами.
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