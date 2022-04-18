52 иностранные организации присоединились к российскому аналогу SWIFT – Набиуллина

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К российскому аналогу системы SWIFT подключились уже 52 организации из 12 стран. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами", – отметила она в ходе выступления в Госдуме.

Глава ЦБ подчеркнула, что санкции отрезали от расчетов в резервных валютах большую часть экономики России. В связи с этим Набиуллина призвала развивать платежи в национальных валютах, по данному вопросу уже есть разработки.

"У нас уже были запущены и развивались такие двусторонние проекты с рядом стран. Сейчас мы ведем переговоры с партнерами в разных странах, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию с платежами и расчетами", – рассказала глава регулятора.

Ранее Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT семь российских банков. Ограничительная мера затронула кредитные организации ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

