У россиян возникли проблемы при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard

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Россияне столкнулись с трудностями при оплате товаров и услуг картами с истекшим сроком действия, сообщает газета "Известия". По информации газеты, некоторые интернет-магазины и сервисы не принимают их.
В частности, с трудностями столкнулась Александра из Москвы. По ее словам, ее карта от Сбера действовала до апреля 2022 года, затем банк продлил срок. При оплате проблем нигде не возникало, но недавно она не смогла привязать карту к приложению такси "Яндекс Go". При каждой попытке появлялось окно с надписью: "Истек срок действия карты".
Москвичка Юлия Елисеева, в свою очередь, поделилась, что столкнулась со сложностями при оплате покупки на Wildberries. Она получила уведомление о неверно указанном сроке карты, хотя все было правильно. При этом в сам банк она не обращалась, поскольку с третьей попытки оплата все же прошла.
В Сбере рассказали, что карты с продленным сроком действия работают на территории России в штатном режиме. Случаи затруднений при оплате единичны и решаются в индивидуальном порядке.
Другие участники рынка также подтвердили наличие сложностей с просроченными картами у клиентов. К примеру, в МТС Банке фиксировали единичные обращения, связанные с проблемами оплаты картой. О существовании такой проблемы также заявили в Газпромбанке, Росбанке и Абсолют Банке.
О сложностях уведомлены в Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК). По словам экспертов, сбои могут возникнуть из-за отсутствия необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Mastercard.
Ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций на территории России. Так, карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться американскими системами. Также в России не будут работать карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами страны.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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