США ввели санкции против Кадырова и его семьи

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Лидер Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи подпали под санкции Соединенных Штатов, сообщили в американском Минфине.

В санкционном списке также оказались уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев и председатель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

"Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы МИР за пределами территории РФ", – говорится в сообщении Минфина.

Всего под санкции подпали 44 гражданина РФ и Украины, а также 32 российских компании.

Также новые ограничения предусматривают с 15 октября экспорт, реэкспорт и продажу в РФ услуг по квантовым вычислениям.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении 2 граждан РФ и 4 российских организаций.

В санкционный список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов. Кроме того, под ограничения подпали Антиглобалистское движение России, Центр поддержки и развития общественных инициатив, ООО "Ионов Трансконтинентал" и Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".