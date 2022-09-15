США ввели санкции против Кадырова и его семьи

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Лидер Чечни Рамзан Кадыров и члены его семьи подпали под санкции Соединенных Штатов, сообщили в американском Минфине.
В санкционном списке также оказались уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев и председатель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы МИР за пределами территории РФ", – говорится в сообщении Минфина.
Всего под санкции подпали 44 гражданина РФ и Украины, а также 32 российских компании.
Также новые ограничения предусматривают с 15 октября экспорт, реэкспорт и продажу в РФ услуг по квантовым вычислениям.
Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции в отношении 2 граждан РФ и 4 российских организаций.
В санкционный список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов. Кроме того, под ограничения подпали Антиглобалистское движение России, Центр поддержки и развития общественных инициатив, ООО "Ионов Трансконтинентал" и Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: