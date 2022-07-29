Минфин США расширил санкционный список против России

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Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 2 россиян и 4 российских организаций, сообщается на сайте американского Минфина.

Уточняется, что в санкционный список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов.

Кроме того, под ограничения подпали Антиглобалистское движение России, Центр поддержки и развития общественных инициатив, ООО "Ионов Трансконтинентал" и Глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против России. В список добавили 57 физических и 100 юридических лиц. Среди них бывший министр обороны Анатолий Сердюков с супругой и детьми, телеведущая Тина Канделаки, Фонд перспективных исследований, ПАО "КамАЗ" и "Туполев", Союз добровольцев Донбасса, а также несколько российских НИИ.

Кроме того, США запретили ввозить золото из РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом, и при наличии лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина.

