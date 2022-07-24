США могут лишиться Аляски из-за антироссийских санкций – СМИ

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РФ начала подготовку к контрудару на американские ограничительные меры, из-за которых Соединенные Штаты могут потерять Аляску, пишет китайское издание Sohu.
"Россия не позволит Штатам делать все, что они хотят. Москва подготовила контрудар. Недавно председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин внезапно заявил, что у России есть, что возвращать, – например, Аляску", – говорится в материале.
По данным источника, отношения между двумя странами "накалились до предела". Так, Штаты хотят довести РФ до банкротства и разрушить ее экономику. При этом, по информации издания, США хотят изолировать Россию от всех стран.
В материале отмечается, что Вашингтон никогда не был в прямом конфликте ни с РФ, ни с Советским Союзом, но российская столица будет готова ответить в случае радикальных мер с американской стороны.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично среагировала на замечание корреспондента американского телеканала CNN по Украине, напомнив ему об исторической принадлежности Аляски к России.
Аляска – самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску в 1732 году открыла русская экспедиция. До 1867 года она являлась владением России в Северной Америке, однако ее продали США.
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