Захарова завершила дискуссию с иностранным журналистом шуткой про Аляску

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично среагировала на замечание корреспондента американского телеканала CNN по Украине, напомнив ему об исторической принадлежности Аляски к России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прошедшего на полях Петербургского международного экономического форума-брифинга (ПМЭФ) корреспондент CNN Фредкрик Пляйтген задал Захаровой вопрос о текущей ситуации на Украине. Журналист привел в пример заявление Владимира Путина о Петре I и возвращении Россией своих исторических территорий, спросив Захарову, не противоречат ли слова президента нормам международного права.

В ответ дипломат напомнила журналисту о событиях в Республике Косово, а также об американском вторжении в Ирак и Сирию.

"Задайте с таким же пафосом вопрос об этом в Госдепартамент", – посоветовала Захарова.

После этого представитель российского внешнеполитического ведомства и иностранный журналист дискутировали еще около 10 минут, в ходе которых Захарова напомнила своему оппоненту об игнорируемых на Западе событиях в Донбассе, продолжавшихся в течение восьми лет. Затем Захарова начала отвечать на следующий вопрос, но прервалась и снова обратилась к Пляйтгену.

"Я поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?" – иронично заметила Захарова.

Ранее Захарова высмеяла слова президента США Джо Байдена о преимуществах западного полушария Земли над "всеми остальными", задав тому вопрос, сколько всего в мире полушарий.