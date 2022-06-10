Захарова оценила слова Байдена о преимуществах западного полушария над "всеми остальными"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова президента США Джо Байдена о преимуществах западного полушария Земли над "всеми остальными".

"Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела – мало половин", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне, выступая на саммите Америк, президент Соединенных Штатов заявил, что в ближайшее десятилетие западное полушарие опередит по числу демократий "любое другое полушарие".

Ранее Захарова высмеяла главу МИД Великобритании Лиз Трасс за незнание географии после ее высказываний о мерах поддержки союзников в Европе и поставках вооружения Украине.

До этого в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Трасс отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Позже она призналась, что думала, что речь идет об украинских территориях.