Глава МИД Британии объяснила слова про суверенитет РФ над Ростовом и Воронежем

Фото: Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, говоря о суверенитете России над Ростовом и Воронежем, думала, что речь идет о территориях Украины.
"Я четко обозначила, что данные области (Ростовская и Воронежская) являются частью суверенной России", – приводятся слова министра в телеграм-канале МИД Британии.
Как рассказали ранее источники "Коммерсанта", в ходе беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Лиз Трасс призвала отвести российских военных от границы Украины. Лавров отметил, что они находятся на территории своей страны и ничего не нарушают. Однако в ответ она потребовала то же самое.
После этого Лавров задал Трасс вопрос о признании суверенитета России над Ростовом и Воронежем, на что она ответила так: "Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами". В разговор вмешалась посол Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила, что речь идет действительно о российских регионах.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.
Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.
Глава МИД Великобритании удивила коллег на встрече с Лавровым
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