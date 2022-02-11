Песков допустил, что географические ошибки западных политиков являются оговорками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что географические ошибки западных политиков могут быть обычными оговорками.

"Давайте все-таки оговорки называть оговорками и давайте надеяться до последнего, что речь идет об оговорках", – цитирует Пескова RT.

Ранее в ходе переговоров с министром иностранных дел России глава британского МИД Лиз Трасс отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Позже она призналась, что думала, что речь идет об украинских территориях.

Этот инцидент Москве 24 прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Он отметил, что британские дипломаты не слишком хорошо разбираются в географии России в силу внушительных размеров страны.

"Я убежден, что при всей своей компетенции, в которой я не сомневаюсь, британский министр иностранных дел, очевидно, не могла помнить, что Воронежская и Ростовская области являются именно субъектами РФ", – выразил мнение эксперт.

Он предположил, что в резкой реакции Трасс не было желания поддеть Россию. Также Безпалько усомнился в том, что заявление главы МИД Великобритании является проявлением некомпетентности.

"Просто наша страна слишком большая. Я убежден, что не все граждане России смогут сказать, с какими субъектами граничит, например, Красноярский край. Точно так же, как кто-то из наших граждан не сможет вспомнить, где находится, например, штат Вашингтон. Поэтому я не стал бы придавать этому анекдоту слишком большое значение", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что на протяжении последних восьми лет диалог России и Запада напоминает разговор немого с глухим. Однако, как полагает Безпалько, Сергей Лавров вряд ли хотел своим вопросом про Ростовскую и Воронежскую области задеть британского министра.

"Скорее всего, это получилось случайно. К сожалению, даже в общем-то сдержанному Лаврову, который привык говорить исключительно в рамках дипломатического этического языка, изменяет выдержка. Но и с учетом того, что во время общения с британским министром эмоции Лаврова были в рамках, все равно получился анекдот. Его вопрос, по сути, ведь был риторическим, вряд ли он ожидал получить именно такой ответ", – пояснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что текущее состояние отношений РФ и Великобритании вряд ли можно назвать катастрофой. В диалоге двух стран наблюдается напряженность, но до вооруженного конфликта дело не доходит.

"Надеюсь, эти переговоры, пусть они и займут очень много времени, все-таки приведут к какому-то результату. Иначе рано или поздно это приведет к военному конфликту на территории Украины, которого на самом деле не хотят ни в России, ни в Британии, ни на самой Украине, ни в США, ни во Франции и Германии", – выразил уверенность Безпалько.

Он добавил, что все заинтересованные стороны хотят видеть друг от друга уступки, но без войны. Интенсивные военные приготовления и демонстративные акты эвакуации дипломатов, сопровождающиеся пропагандой в СМИ, на деле являются способом заставить противоположную сторону уступить.

"Но в реальности военного конфликта не хочет никто, потому что в итоге он ударит по всем. В первую очередь экономически. Надеюсь, что если не после переговоров глав МИД России и Великобритании, то после общения министров обороны они приведут к какому-то результату. Хотя бы к разграничению сфер влияния, установлению "красных линий", возможно, к уступкам с сохранением лица всех участвующих сторон", – заключил политолог.