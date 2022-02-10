Захарова посоветовала Западу не путать территории России и Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Западным партнерам не следует путать территории России и Украины. С такой позицией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Она выразила уверенность, что до этого данные регионы были украинскими.
"Она прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией", – отметила Захарова.
Российский дипломат призвала западных партнеров сделать так, чтобы подобные ошибки не повторялись.
"Они так часто говорят об Украине, они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", – заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.
Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.
Глава МИД Великобритании удивила коллег на встрече с Лавровым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: