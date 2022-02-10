Захарова посоветовала Западу не путать территории России и Украины

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Западным партнерам не следует путать территории России и Украины. С такой позицией выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что не признает суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Она выразила уверенность, что до этого данные регионы были украинскими.

"Она прокомментировала это сама, она сказала, что она перепутала Украину с Россией", – отметила Захарова.

Российский дипломат призвала западных партнеров сделать так, чтобы подобные ошибки не повторялись.

"Они так часто говорят об Украине, они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными", – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.

