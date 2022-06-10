Байден насчитал больше двух полушарий на Земле

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на саммите Америк, заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие опередит по числу демократий "любое другое полушарие".

"Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире. <...>. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Ранее во время выступления в Буффало Байден не смог с первого раза выговорить название своей страны. После этого пользователи соцсетей диагностировали у президента США расстройство и порекомендовали ему принимать лекарства. Другие комментаторы подчеркнули, что ситуация осложняется тем, что самого Байдена такие случаи не настораживают.

До этого при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее Байден неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином.

