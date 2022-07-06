США должны помнить, что Россия может претендовать на Аляску – Володин

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Соединенные Штаты всегда должны помнить, что Россия может претендовать на возвращение Аляски, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе пленарного заседания нижней палаты депутат Николай Коломейцев напомнил об инициированном парламентариями накануне поручении о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств из-за ситуации с запретом пропуска грузов на Шпицберген. В итоге документ не был принят.
"Мы только обсудили вчера необходимость поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнеры. Представляете, если бы мы еще и поручили – глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено", – сказал Коломейцев.
В ответ Володин отметил, что порядочность не является слабостью, а также добавил, что России всегда есть чем ответить на подобные недружественные шаги.
"Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории – Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать", – заявил Володин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично среагировала на замечание корреспондента американского телеканала CNN по Украине, напомнив ему об исторической принадлежности Аляски к России.
Аляска – самый северный и крупнейший по территории штат США, расположенный на северо-западе Северной Америки и имеющий морскую границу с Россией в Беринговом проливе. Аляску в 1732 году открыла русская экспедиция. До 1867 года она являлась владением России в Северной Америке, однако ее продали США.
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