Песков озвучил позицию Кремля по вопросу денонсации договора с Норвегией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, как в Кремле отнеслись к идее о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что 28 июня Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно грузы везли из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный пропускной пункт, а затем морским путем в Баренцбург.

Песков заявил, что ситуация с поставками грузов сейчас сложная. Он выразил общую позицию, сказав, что возникшая проблема должна решаться только с помощью диалога. В Кремле надеются на скорое разрешение вопроса, добавил пресс-секретарь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по международным делам рассмотреть вопрос об отказе от заключенного договора между РФ и Норвегией по морским пространствам и сотрудничеству в Баренцевом море.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, в свою очередь, уточнил, что договор был ратифицирован Госдумой 12 лет назад. Из него следует, что 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря РФ уступила Норвегии.

По словам Матвеева предполагалось, что договор положительно повлияет на взаимодействие арктических государств.

