В США представили законопроект о санкциях за покупку Китаем российской нефти – СМИ

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Сенаторы США призвали власти ввести санкции в отношении продажи российской нефти и других энергоносителей Китаю. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По его информации, сенаторы Марко Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер выступили авторами законопроекта, который подразумевает ввод штрафов для любой организации, страхующей или регистрирующей танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай.
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал заявление пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса о том, что Пекин заплатит высокую цену за попытки оказать помощь России. По его словам, угрозы в адрес Пекина со стороны Вашингтона являются недопустимыми.
По его словам, США нужно задуматься о своих ошибочных действиях, которые касаются ситуации на Украине. Лицзянь также посоветовал Вашингтону задуматься над созданием условий для мирных переговоров.
До этого Прайс заявил, что США заставят КНР заплатить высокую цену за любые попытки оказать помощь Москве в обходе санкций или в виде поставок оружия.
В то же время он подчеркнул, что пока в Вашингтоне подобных действий со стороны Пекина не наблюдают, однако внимательно отслеживают соблюдение санкционного режима.
Также глава внешнеполитического ведомства КНР заявил, что Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки. Ван И подчеркнул, что все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
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