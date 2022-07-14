В Китае подтвердили обсуждение с США лимитов цен на российскую нефть

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Вице-премьер Китая Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен обсуждали установление предельных цен на нефть РФ, подтвердили в Минкоммерции КНР.
"5 июля вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ провел видеозвонок с министром финансов США Джанет Йеллен, в ходе которого американская сторона представила идею установления максимальной цены на нефть соответствующей страны", – приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Шу Цзюэтин.
В министерстве отметили сложность данного вопроса, а также назвали стремление к деэскалации ситуации на Украине условием принятия решения о лимитах цен на российскую нефть.
Ранее о данном обсуждении сообщила газета Wall Street Journal.
До этого стало известно, что страны G7 изучают возможности ограничения предельных цен на энергоресурсы из РФ.
Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что максимальная закупочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне вдвое ниже текущего.
Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны G7 предложили установить предельную цену на нефть и запретить импорт золота РФ
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