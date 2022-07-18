В МИД Китая заявили, что не будут бездействовать во время эскалации конфликта на Украине

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Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Мы всегда были непреклонны и последовательны в поощрении мира и переговоров", – приводит РИА новости слова Ван И.

Он подчеркнул, что все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться урегулирования ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть свою конструктивную роль в данном вопросе.

По итогам телефонных переговоров с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, между странами активно развивается и торговля. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.

