Госдеп пригрозил Китаю последствиями за помощь РФ в обходе санкций

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Соединенные Штаты заставят Китай заплатить высокую цену за любые попытки оказать помощь России в обходе санкций или в виде поставок оружия. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
"Предоставление вооружений или какая-либо еще помощь со стороны КНР в обходе РФ санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер обойдутся очень дорого. Не только со стороны США, но и со стороны десятка стран по всему миру, действующих совместно со Штатами", – сказал он в ходе брифинга.
В то же время Прайс подчеркнул, что пока в Вашингтоне подобных действий со стороны Пекина не наблюдают, однако внимательно отслеживают соблюдение санкционного режима. Он также добавил, что данное предупреждение госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил в ходе недавней встречи с главой МИД Китая Ван И.
Ранее глава внешнеполитического ведомства КНР заявил, что что Китай не является стороной украинского кризиса, однако не будет сидеть сложа руки. Ван И подчеркнул, что все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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