В Китае заявили, что страны G20 не будут подчиняться Западу во главе с США

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Фото: depositphotos/jackmalipan
"Большая двадцатка" не представляет из себя объединение стран, готовых прислушиваться к Западу во главе с Соединенными Штатами, пишет китайское издание Global Times.
В публикации приводятся слова старшего научного сотрудника Института международных отношений КНР Ян Сю, который заявил, что G20 – это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа, принадлежащая Вашингтону.
"В "Большую двадцатку" входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона", – напомнил он.
В статье также указывается, что входящие в G20 страны заинтересованы обсуждать проблемы экономической стабильности и продовольственного кризиса, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты.
Авторы материала подчеркивают, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий превратить проходящую на Бали встречу глав внешнеполитических ведомств государств "Большой двадцатки" в антикитайскую и антироссийскую платформу, как США это сделали с G7.
Министерская встреча G20 проходит в Индонезии 7–8 июля. От российской стороны участие в ней принимает глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что он проведет встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая.
РФ не интересно, будет ли Зеленский на саммите G20 – Лавров
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