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"Большая двадцатка" не представляет из себя объединение стран, готовых прислушиваться к Западу во главе с Соединенными Штатами, пишет китайское издание Global Times.

В публикации приводятся слова старшего научного сотрудника Института международных отношений КНР Ян Сю, который заявил, что G20 – это не эксклюзивный клуб Запада и не платформа, принадлежащая Вашингтону.

"В "Большую двадцатку" входят многие развивающиеся страны, которые не пляшут под дудку Вашингтона", – напомнил он.

В статье также указывается, что входящие в G20 страны заинтересованы обсуждать проблемы экономической стабильности и продовольственного кризиса, а не пытаться разделить мир, создавая новые геополитические конфликты.

Авторы материала подчеркивают, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий превратить проходящую на Бали встречу глав внешнеполитических ведомств государств "Большой двадцатки" в антикитайскую и антироссийскую платформу, как США это сделали с G7.

Министерская встреча G20 проходит в Индонезии 7–8 июля. От российской стороны участие в ней принимает глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что он проведет встречи с министрами иностранных дел Турции и Китая.

