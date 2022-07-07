Глава МИД Японии не пришел на ужин министров G20 из-за Лаврова – СМИ

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Глава МИД Японии Есимаса Хаяси пропустил официальный ужин глав внешнеполитических ведомств стран G20 ("Большой двадцатки") из-за присутствия на нем Сергея Лаврова. Об этом сообщает агентство "Киодо".

"В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие [главы МИД Японии] будет неуместным", – указало издание.

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20 в среду, 6 июля. Ожидается, что глава ведомства встретится с главами МИД Турции и Китая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность участия Владимира Путина в саммите G20, который запланирован на ноябрь. Представитель Кремля уточнил, что вопрос будет рассматриваться ближе к дате проведения мероприятия.