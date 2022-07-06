Путин дал предварительное согласие на участие в саммите G20 – МИД РФ

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Российская сторона в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите G20, который состоится в ноябре, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Что касается ноябрьского саммита "Группы двадцати", то официальное приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Путина принять в нем участие", – говорится в сообщении.

В МИД РФ уточнили, что формат участия будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии и ситуации в мире.

Ранее стало известно, что Путина пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приглашение, рассказал, что Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен визиту российского лидера.

