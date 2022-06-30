В Кремле анализируют вопрос участия Путина в G20

Фото: kremlin.ru

Вопрос участия Владимира Путина в саммите Группы двадцати (G20) анализируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение, как страна-член двадцатки и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время", – приводит РИА Новости его слова.

Песков подчеркнул, что заявления британского премьер-министра Бориса Джонсона о саммите и участии в нем президента РФ не окажут влияния на решение Кремля.

На саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали, пригласили Владимира Путина. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.

В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен этому.

