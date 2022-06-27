Глава Еврокомиссии выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Об этом она заявила в интервью для телеканала ZDF.
Она подчеркнула, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту влиять на его деятельность. По ее словам, это не означает нормализацию отношений.
Ранее министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на предстоящий саммит организации пригласили Владимира Путина.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного председательства в Индонезии. При этом Песков подчеркнул, что говорить о "других модальностях участия" РФ пока рано.
Также Владимир Путин обсудил работу "Большой двадцатки" (G20) с президентом Индонезии Джоко Видодо. Телефонный разговор Путина и Видодо состоялся по инициативе индонезийской стороны. Лидеры Российской Федерации и Индонезии договорились о дальнейших контактах.
Йеллен и Лагард покинули зал во время вступления Силуанова на встрече стран G20
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