Москва подтвердила участие Путина в саммите G20

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Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом формат участия пока уточняется – решается, примет ли российский лидер очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем будет принимать участие Владимир Путин.

О том, что на предстоящий саммит организации пригласили президента России, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного председательства в Индонезии.

