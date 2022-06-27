Шольц выступил против торпедирования саммита G20 с участием России

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны, входящие в Евросоюз, не хотят торпедировать саммит G20 с участием России.

"Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль… Существует общее убеждение, что мы не хотим торпедировать G20", – заявил Шольц телеканалу ZDF.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20, если в нем будет принимать участие Владимир Путин.

О том, что на предстоящий саммит организации пригласили президента России, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного председательства в Индонезии.

