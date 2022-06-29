Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20 из-за визита Путина

Фото: ТАСС/AP/Paul White
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен этому.
"Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете уступить другим возможности пропаганды", – приводит слова Джонсона агентство Bloomberg.
Ранее премьер Италии сообщил, что индонезийский лидер Джоко Видодо исключает посещение Владимиром Путиным саммита G20. Он выразил мнение, что может состояться удаленное выступление президента РФ.
О том, что на саммит пригласили главу РФ, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
Помощник главы РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.
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