Премьер Италии Драги заявил, что президент Индонезии исключил приезд Путина на саммит G20

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Индонезийский лидер Джоко Видодо исключает посещение Владимиром Путиным саммита G20. Об этом сообщил премьер Италии Марио Драги.
"Что касается присутствия президента Путина на G20, я тоже видел это заявление, президент Индонезии его исключает, он (Путин. – Прим. ред.) не приедет. Может состояться удаленное выступление, посмотрим", – приводит его слова РИА Новости.
О том, что на саммит пригласили главу РФ, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.
Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готовится к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного участия в мероприятии.
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