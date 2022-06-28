РФ не интересует, будет ли Зеленский присутствовать на площадке саммита G20 – Лавров

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Россию мало интересует, будет ли на площадке саммита "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии присутствовать украинский президент Владимир Зеленский, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", – сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что российская сторона не собирается жертвовать смыслом формата, уделяя внимание капризам отдельных государств. По его словам, на саммите G20 Москва намерена заниматься "делом, а не пропагандой".

О том, что на предстоящий саммит организации пригласили Владимира Путина, сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готовится к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного участия в мероприятии.

