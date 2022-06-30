Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

"Время еще есть. Россия участвует в работе "двадцатки", примем то решение, которое наилучшим образом соответствует нашим интересам", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также уточнил, что приглашение на саммит было получено на имя президента.

На саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали, пригласили Владимира Путина. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

В свою очередь, премьер Великобритании Борис Джонсон призвал западных коллег не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен этому.

