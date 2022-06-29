Зеленский рассказал, от чего зависит его участие в саммите G20

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Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента Индонезии Джоко Видодо, который посетил Киев, за приглашение принять участие в саммите G20.

"Я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита", – цитирует Зеленского РИА Новости.

На саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали, пригласили и Владимира Путина. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Помощник главы РФ Юрий Ушаков подтвердил эту информацию, отметив, что российский лидер принял приглашение Индонезии. Он уточнил, что формат участия Путина пока уточняется – решается, примет ли он очное участие или будет участвовать в формате видеоконференции.

